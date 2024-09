Kickl und Nehammer im 1. Wahlkampf-Duell

Jetzt steigen auch die beiden in den Umfragen an erster und zweiter Stelle liegenden Parteien in den Wahlkampf ein.

Vier Wochen sind es noch bis zur Nationalratswahl. FPÖ und ÖVP halten beide am kommenden Samstag ihre Auftakt-Veranstaltungen ab – FPÖ-Herausforderer Herbert Kickl und Kanzler Karl Nehammer liefern sich quasi ein Fern-Rededuell.

Grazer Doppelwahlkampf. In der Grazer Messe wird Herbert Kickl am Samstag gegen 19.30 Uhr das Rednerpult betreten um von „mehreren Tausenden FPÖ-Anhängern“ (so die Partei) die heiße Phase des Wahlkampfes einzuläuten. Vor Kickl wird der steirische FPÖ-Chef Mario Kunasek reden – klar, denn am 24. November wählen die Steirer. Mit dabei auch die üblichen FPÖ-Attraktionen wie die "John-Otti-Band" sowie Messerschleifer und Flickschuster.

Eis statt Messe. Davor – am Samstag um 10 Uhr Vormittag – hat dann schon der ÖVP-Wahlkampfstart stattgefunden. Mit der Steffl-Arena in Wien-Kagran hat man ebenfalls eine große (Eis-)Halle gemietet – laut ÖVP werden 3.000 Fans von Kanzler Karl Nehammer erwartet, die gesamte aktive und in Ruhestand befindliche Parteiprominenz wird dabei sein und Nehammer mit Angriffen gegen Kickl nicht geizen. Schließlich geht‘s ums Kanzleramt.