Ludwig fordert von neuer Koalition Medien-Paket für Wien

Dramatischer Appell des Wiener Bürgermeisters Michael Ludwig an die Koalitionsverhandler von ÖVP, SPÖ und Neos zur Sicherung des Medienstandortes Wien.

„Medien sind ganz wichtig für eine gut funktionierende Demokratie und der Medienstandort Wien ist auch für den Wirtschaftsstandort Wien unerlässlich. Und ich mache mir große Sorgen, dass in Zukunft bis zu 2,5 Mrd. € abfließen in Richtung internationale Internetgiganten“, warnt der Wiens Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) die Verhandler via oe24.

Jetzt gehe es darum, „wirtschaftliche Rahmenbedingungen zu schaffen, dass elektronische, aber auch Print-Medien in Zukunft funktionieren, weil die Vielfalt der Medien auch Garant dafür ist, dass es eine gut funktionierende Demokratie gibt“.

Qualität soll bleiben. Ludwig fordert „dass eine kommende Bundesregierung sich besonders den wirtschaftlichen Rahmenbedingungen des Medien- und Wirtschaftsstandortes widmet“. Wien sei „wichtiger Medienstandort mit sehr vielen qualifizierten Arbeitsplätzen und es muss sichergestellt sein, dass im journalistischen, aber auch im technischen Bereich diese hohe Qualität erhalten bleibt“. So gesehen sei es wichtig, dass die neue Regierung dies im Auge behalte.