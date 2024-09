Nehammer: Wahlkampf-Start mit Ferrero, Prünster & Co.

Nach dem Auftritt von Kanzler Karl Nehammer am Montag beim ORF-Sommergespräch steigt die ÖVP am kommenden Samstag auch offiziell in den Wahlkampf ein.

In jener Eishalle, die früher nach dem SPÖ-Lokalpolitiker Albert Schultz benannt war und nunmehr „Steffl-Arena“ heißt, nimmt die ÖVP alle Kraft zusammen, um bei der Wahl am 29. September der FPÖ doch noch Platz 1 streitig zu machen. Gleich 3.000 ÖVP-Funktionäre und -Fans werden ab 10 Uhr Vormittag im 22. Wiener Gemeindebezirk zusammengetrommelt – Kagran ist politisch gesehen ein tiefrotes Terrain. © ORF/DEGN FILM/Sonja Eichholzer × Unter den Gästen werden neben der gesamten ÖVP-Regierungsriege mit Nehammer an der Spitze sowie den ÖVP-Landeshauptleuten auch Promis wie die frühere Außenministerin und EU-Kommissarin Benita Ferrero-Waldner sowie der Volksmusik-Guru Harry Prünster sein.