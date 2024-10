Umfrage: Türkis-Blau ist die beliebteste Koalition

Knapp 30 % sind für eine Kickl-Nehammer-Regierung - 44 % wollen aber eine Koalition ohne die FPÖ.

Wer soll regieren? Wer soll regieren? Österreich hat gewählt – am vergangenen Sonntag ging die FPÖ als Wahlsieger hervor, sie hängte ÖVP und SPÖ doch einigermaßen klar ab. Was die Bevölkerung bei der Wahl allerdings nur bedingt aussuchen konnte, war die Regierung, die uns in den nächsten 5 Jahren regieren wird.

Die Lazarsfeld Gesellschaft fragte für oe24 in der Woche nach der Wahl nach (1.000 Befragte vom 30.9. - 1.10., max. Schwankung 3,56 %) – das Ergebnis ist spannend: Mit 29 % Zustimmung wäre eine Koalition aus FPÖ und ÖVP – also Blau-Türkis/Schwarz die beliebteste Variante der Österreicherinnen und Österreicher. 6 Punkte dahinter die wahrscheinlichste Alternative, eine Dreierkoalition aus FPÖ, SPÖ sowie den Neos. Die rechnerisch ebenfalls mögliche Variante ÖVP-SPÖ mit den Grünen kommt demnach auf 12 %, die nur sehr knapp abgesicherte ÖVP-SPÖ-Koalition auf nur 9 %. Fazit: Blau-Schwarz ist zwar am beliebtesten – die Alternativen ohne FPÖ bringen aber mit zusammen 44 % deutlich mehr Gewicht auf die Meinungswaage.

Zielgruppen. Doch wo sind die Fans einer Kickl-Nehammer-Regierung, die ja der ÖVP-Chef derzeit vehement ausschließt? Antwort: Vor allem sind es die FPÖ-Wähler, die Blau-Schwarz zu 65 % wollen, weitere 20 % der Blauen sind für eine Koalition mit der SPÖ. Die ÖVP-Anhängerschaft zeigt sich indes gespalten; 33 % wollen mit den Blauen, aber gleich 37 % den Dreier mit den Neos.

Kanzlerfrage. Und wer soll Kanzler werden? 24 % (+4) würden FPÖ-Chef Herbert Kickl ins Kanzleramt wählen – Amtsinhaber Karl Nehammer kommt auf 19 %.