''Nazi-Code'': Wirbel um Kanzler-Foto in Tracht

Wegen eines Tweets einer Kammerrätin der Wiener Arbeiterkammer gehen auf Twitter die Wogen hoch. Sie bezeichnete Tracht als "Nazi-Code".

Begonnen hat die Diskussion mit einem Tweet des Wiener Physikers Georg Hanisch. Auf dem Post zu sehen sind, zum einen ein Foto der finnischen Ministerpräsident Sanna Marin, leger gekleidet in Lederjacke und schwarzer Jeans, und zum anderen ein auf dem Bauernbundball 2020 aufgenommenes Foto von Kanzler Karl Nehammer, Niederösterreichs LH Johanna Mikl-Leitner und Verteidigungsministerin Klaudia Tanner, alle gekleidet in Tracht. „Finland vs. Austria“, schrieb Hanisch dazu.

"Legaler Code für illegale Nazis"

Sylvia Reiss, eine Kammerrätin der Arbeiterkammer Wien, kommentierte den Post mit den Worten: "In Österreich sind Trachten ein 'legaler Code für illegale Nazis. Im Detail nachzulesen bei Elsbeth Wallnöfer: 'Tracht, Macht, Politik', die sich damit wissenschaftlich beschäftigt." Nach mehreren Stunden löschte sie den Tweet wieder.

Kritik auf Twitter

Auf Twitter hagelte es sofort Kritik für den "Nazi-Vergleich". So schreibt beispielsweise Manfred Juraczka von der ÖVP: "Sozialdemokratische AK -Mandatarin verbreitet ernsthaft die Mär von Trachten als „Code für illegale Nazis. Sie weiß da möglicherweise genaueres." Dazu postet er ein Bild, dass SPÖ-Chefin Rendi-Wagner auf einer Veranstaltung im Dirndl zeigt.

Ex-FPÖ-Generalsekretär Harald Vilimsky veröffentlichte einen Screenshot des gelöschten Tweets und kommentierte diesen mit den Worten "Dauerwahnzustand der österreichischen Linken".