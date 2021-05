Volksnah? Nein, danke! Neue Chats portraitieren ÖBAG-Chef Thomas Schmid als abgehoben und weltfremd.

Die Ermittlungen gegen ÖBAG-Chef und ÖVP-"Familienmitglied" Thomas Schmid gehen in die nächste Runde. So wurden dem Ibiza-U-Ausschuss nun neue Chats vorgelegt. Sie zeichnen die Nachrichten ein recht deutliches Bild von Thomas Schmid und seiner Verbundenheit zum "gemeinen Volk". Außerdem finden sich brisante Nachrichten, in denen Schmid scheinbar den Betriebsrat "abdrehen" wollte.



Die neuen Chats, die oe24 vorliegen, stammen aus dem März 2019, wenige Wochen bevor Schmid zum ÖBAG-Vorstand bestellt wurde. Darin feilscht Schmid nicht nur um den Erhalt seines Diplomatenpasses, sondern lässt sich bei einem Behördengang auch über andere Wartende aus, die er als "Tiere" bezeichnet.