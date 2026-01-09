Neuer Name, geheime Location: Ministerin Plakolm hat Ja gesagt

Europaministerin Claudia Plakolm hat sich in Venedig getraut. Sie nahm den Namen ihres Mannes an und heißt jetzt Bauer.

Claudia Plakolm (ÖVP) hat geheiratet. Die Hochzeitsglocken läuteten für die Ministerin, zuständig für Europa, Integration und Familie, während einer romantischen Weihnachtsreise in Venedig. Ihr Mann ist Christoph Bauer, ÖVP-Bürgermeister der oberösterreichischen Gemeinde Neustift im Mühlkreis. Das Paar gab sich im engsten Familien- und Freundeskreis standesamtlich das Jawort.

Ministerin Claudia Bauer (früher Plakolm) mit ihrem Mann Christoph am Balkon des Standesamtes in Venedig während der Weihnachtsfeiertage. © zVg

Die Ministerin hat über die Weihnachtsfeiertage in Venedig mit wenigen Gästen standesamtlich „Ja“ gesagt. Die Trauung in der Lagunenstadt wurde bewusst klein gehalten.

Jetzt heißt sie Claudia Bauer

Mit der Hochzeit hat sie auch den Nachnamen ihres Mannes angenommen und wird ab Montag als Claudia Bauer durchs Leben gehen. Eine kirchliche Hochzeit wird zu einem späteren Zeitpunkt folgen. Und zwar im Mühlviertel, mit großer Blasmusikbegleitung und mehr Gästen als bei der kleineren Venedighochzeit.

Gegenüber oe24 erklärte Bauer, dass für sie als Europaministerin nur eine Hochzeit innerhalb Europas infrage gekommen sei. Eine romantische Stadt wie Venedig sei dafür „einfach perfekt“ gewesen. Mittlerweile ist die Ministerin bereits wieder im Dienst und wird in der kommenden Woche ihre ersten offiziellen Termine unter neuem Namen absolvieren. Visitenkarten, Türschilder und andere Formalitäten werden derzeit angepasst.

Claudia Bauer ist nicht die erste Ministerin, die während ihrer Amtszeit ihren Namen geändert hat: Justizministerin Karin Miklautsch nahm nach ihrer Hochzeit im Jahr 2005 den Namen Karin Gastinger an. Für Claudia Bauer und ihren Christoph beginnt das Jahr 2026 nun jedenfalls besonders romantisch - als frisch vermähltes Ehepaar.