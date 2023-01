× ÖVP ätzt über Rechtschreibfehler auf Klimaaktivisten-Plakat

Fridays For Future (FFF) haben kurz vor der niederösterreichischen Landtagswahl ein Klima-Protestcamp vor dem Landhaus in St. Pölten gestartet. Ein Banner der Aktivisten war dabei mit Fehlern gespickt – ein gefundenes Fressen für die ÖVP.

Stolz präsentierten die "Fridays For Future"-Aktivisten am Montag ihre Protestaktion vor dem Landhaus. Dabei durften auch zahlreiche Schilder und Plakate mit Forderungen nicht fehlen. Doch an der Rechtschreibung müssen die Klima-Demonstranten wohl noch etwas feilen. Auf einem der Schilder stand doch glatt geschrieben: "Hört tauf usere Zukunt zu verbauen" – vier von sechs Wörtern waren falsch geschrieben.

© Patrick Salfinger ×

© Patrick Salfinger ×

In den sozialen Netzwerken kassieren die Aktivisten für die Sprachpanne Spott und Hohn. Auch die niederösterreichische ÖVP reagiert in Person von Pressesprecher Günther Haslauer, der selbst auf der Landesliste kandidiert, belustigt: "Ich hab wirklich nichts gegen Klimaaktivisten und auch ich mache viele Fehler, ich war auch kein guter Schüler. Aber es stimmt schon, dass es eine Grundlage gibt, eine Wissensbasis die man haben sollte, um ernst genommen zu werden."

ich hab wirklich nichts gegen klimaaktivisten und auch ich mache viele fehler, ich war auch kein guter schüler. aber es stimmt schon, dass es eine grundlage gibt, eine wissensbasis die man haben sollte, um ernst genommen zu werden. pic.twitter.com/R64TiIikbm — Günther Haslauer (@ghaslauer) January 23, 2023

Allerdings bleibt auch Haslauers Tweet nicht ohne Kritik – er verfasste ihn nämlich ohne Rücksicht auf Groß- und Kleinschreibung.

ServiceTweet für Pressesprecher:

Korrekte Gross-Kleinschreibung ist wichtig für eine professionelle Wahrnehmung.



Die Substantivgrossschreibung hilft unter anderem dabei, dass wir ein Wort als Ganzes erfassen können und nicht Buchstabe um Buchstabe lesen müssen. — Nicola Werdenigg ???? (@NicolaWerdenigg) January 23, 2023

Ein anderer User weist zudem darauf hin, dass unter den Klima-Aktivisten ja auch Analphabeten sein könnten. Diese müsse man genauso ernst nehmen.