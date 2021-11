× oe24 enthüllt: Das ist der 2G-Plan für ganz Österreich

Um einen Lockdown zu verhindern wird es bundesweit die 2G-Regel geben. Inkrafttreten soll sie bereits ab nächster Woche.

Wien. Wie oe24 bereits vorab der Bund-Länder-Sitzung am Freitagabend (seit 18 Uhr) erfuhr, wird die 2G-Regel österreichweit ausgeweitet. Der Grund dafür sei einen weiteren Lockdown zu verhindern. Denn: Die Regierung prognostiziert in den nächsten zwei Wochen eine Verdoppelung der Corona-Neuinfektionszahlen (also bis zu 20.000 pro Tag).

Wie oe24 erfuhr, drängten Bundesländer wie Niederösterreich und Wien schon im Vorfeld der Sitzung darauf die 4. Stufe – 2G für alle Freizeitbereiche – vorzuziehen. Widerstand gab es nur vom Burgenland – die aufgrund ihrer Impfquote (73%) eine Ausnahmen wollten – und auch Oberösterreich (Anm. eine schwarz-blaue Koalition) ist in der Tendenz dagegen.

oe24 enthüllt den kompletten 2G-Plan

Das ist der komplette 2G-Plan:



2G österreichweit in Gastro,

2G österreichweit bei allen körpernahen Dienstleistern (Frisören, Masseure etc.)

2G österreichweit für Kultur und allen Events mit mehr als 25 Personen

Am Arbeitsplatz bleibt 3G – die Sozialpartner haben sich durchgesetzt und 2,5-G am Arbeitsplatz kommt nicht

Impfzertifikat nur noch 9 Monate gültig (Anm. statt bisher 12 Monate)

Die Umstellung der Gültigkeit des Grünen Passes von 12 Monate auf 9 Monate. Außerdem soll es ein "Impf-Zuckerl" geben: Wer sich innerhalb der nächsten vier Wochen impfen lässt (Anm. einen Erststich bekommt) und einen gültigen PCR-Test vorlegt, wird zu allen Bereichen, wo 2G gilt, Zugang haben.

