oe24 hat Öffnungsplan: Schulen, Handel und Frisöre ab 8. Februar offen!

Oe24 liegt der Detailplan für die Öffnungen ab 8. Februar vor: Schulen, Handel und Frisöre sollen ''vorsichtig'' wieder aufsperren. Mit FFP2-Masken, mehr Abstand und Tests.

Die Würfel sind gefallen: Wie oe24 erfuhr, wird es am 8. Februar „vorsichtige“ Öffnungsschritte geben. Das wurde bei einer Geheimsitzung im Kanzleramt am Freitag besprochen.Am kommenden Montag gibt es zwar noch weitere Beratungen mit Experten, den Oppositionsparteien und den Landeshauptleuten zur weiteren Vorgehensweise. Aber: Am 8. Februar werden Handel, Schulen und Frisöre wieder aufgesperrt.