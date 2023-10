Österreich erhöht die Terrorwarnstufe

Die Warnstufe klettert von 3 auf 4 und damit auf die zweithöchste Gefahrenlage.

Dabei handelt es sich um die orange Warnstufe – das bedeutet hoch beziehungsweise eine "konkrete Gefährdungslage und eine gestiegene Anschlagsgefahr". Der Nahost-Konflikt, der Hamas-Terror in Israel, die bevorstehende Bodenoffensive Israels auf den Gazastreifen, sowie das Attentat eines IS-Anhängers an zwei schwedischen Fußballfans in Brüssel, sorgt bei den europäischen Geheimdiensten für Alarm.

Innenminister Gerhard Karner und Verteidigungsministerin Klaudia Tanner werden heute um 12.45 Uhr eine Pressekonferenz zum Thema "Sicherheitslage in Österreich und Maßnahmen" geben. DSN-Direktor Omar Haijawi-Pirchner und der Wiener Militärkommandant Kurt Wagner werden ebenfalls teilnehmen.

Mehr dazu in Kürze ...