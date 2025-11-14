Österreicher sehen schwarz: Fast 60 % fürchten Verarmung

Die Österreicherinnen und Österreicher sehen mehr als pessimistisch in die Zukunft.

Ist es der zunehmend neblige November oder doch die eher deprimierenden Nachrichten von der Wirtschaftsfront und der (noch nicht angekommene) Aufschwung, auf den alle warten? Wie auch immer, die Österreicherinnen und Österreicher sehen ausgesprochen pessimistisch in die Zukunft, wie der aktuelle Österreich-Radar der Lazarsfeld Gesellschaft für oe24 zeigt:

© oe24

Lebensstandard sinkt

Gleich 59 % der 1.000 Befragten gehen davon aus, dass das Land seinen Lebensstandard nicht werden halten können - das ist ein Plus innerhalb einer Woche von 5 Prozentpunkten. Nur 5 % glauben, dass der Wohlstand wachsen wird, weniger geht kaum noch.

Wirtschaft schwächelt

© oe24

Negativ sieht die Bevölkerung auch die Wirtschaftsentwicklung: 54 % der Befragten sind der Ansicht, es ist um die Wirtschaft schlecht bzw. sogar "sehr schlecht" bestellt - nur 1 % bewertet die Lage als "sehr gut".

Angstsparen ist angesagt

© oe24

Die Folge ist das von den Ökonomen so gefürchtete Angstsparen: Gleich 45 % sagen, sie werden ihre Konsumausgaben im kommenden Jahr zurückfahren - und das schwächt die Wirtschaft ja noch weiter. Mehr ausgeben wollen nur 11 % der Befragten.