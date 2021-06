ÖVP verliert, SPÖ legt zu

Jetzt schwächelt die ÖVP doch etwas – die SPÖ ist trotzdem weit weg von Platz 1.

Jetzt schwächelt die ÖVP doch etwas – die SPÖ ist trotzdem weit weg von Platz 1.



Weiter geht’s mit den Parteitagen – morgen ist in der Messe Wien die SPÖ an der Reihe. Pamela Rendi-Wagner zog den Parteitag vom Herbst vor, um von ihren kompetenten Auftritten in der Corona-krise zu profitieren. Nun, das ist laut ÖSTERREICH-Umfrage (1.000 Interviews vom 22. bis 24. Juni, max. Schwankungsbreite 3,2 %) nur teilweise gelungen.



Die vollständige Umfrage lesen Sie HIER mit OE24PLUS