Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Politik-Live
Startseite Affären Meinungen Parteien Politik-Insider Regierung
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Meine Energie Mörwald kocht Stark in den Tag Unsere Tiere XXXLutz
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Inland
  3. Politik
Ott
© APA/EVA MANHART

Entscheidung

OGH hebt Freispruch für Egisto Ott auf

09.12.25, 12:15
Teilen

Der OGH hebt den Lederhosen-Foto-Freispruch für Egisto Ott auf.

Am Dienstag setzte sich der Oberste Gerichtshof (OGH) mit dem ehemaligen Chefinspektor des aufgelösten Bundesamt für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung (BVT), Egisto Ott, auseinander. Konkret ging es um ein Verfahren, das im vergangenen März am Wiener Landesgericht mit einem erstinstanzlichen Freispruch für Ott zu Ende gegangen war. 

Ott waren der Verrat von Amtsgeheimnissen und Verstößen gegen Datenschutzbestimmungen vorgeworfen worden. Die Staatsanwaltschaft akzeptierte den Freispruch für Ott nicht und brachte eine Nichtigkeitsbeschwerde ein. Der OGH hat nun den Lederhosen-Foto-Freispruch aufgehoben. 

Freispruch in "Lederhosen-Affäre" aufgehoben

In der "Lederhosen-Affäre" ging es darum, dass Ott im September 2018 dem FPÖ-Mandatar Hans-Jörg Jenewein zwei im Juni 2016 angefertigte Fotos samt namentlicher Nennung der zu sehenden Personen übermittelt haben soll. Auf dem ersten Foto war ein Beamter des BVT und ein Vertreter eines ausländischen Nachrichtendienstes zu sehen, auf dem zweiten Foto ein weiterer Beamter des BVT sowie ein Vertreter eines ausländischen Nachrichtendienstes in Lederhose. Durch die Weitergabe sei die nationale Sicherheit gefährdet worden, argumentierte die Staatsanwaltschaft.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden