OGH hebt Freispruch für Egisto Ott auf

Der OGH hebt den Lederhosen-Foto-Freispruch für Egisto Ott auf.

Am Dienstag setzte sich der Oberste Gerichtshof (OGH) mit dem ehemaligen Chefinspektor des aufgelösten Bundesamt für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung (BVT), Egisto Ott, auseinander. Konkret ging es um ein Verfahren, das im vergangenen März am Wiener Landesgericht mit einem erstinstanzlichen Freispruch für Ott zu Ende gegangen war.

Ott waren der Verrat von Amtsgeheimnissen und Verstößen gegen Datenschutzbestimmungen vorgeworfen worden. Die Staatsanwaltschaft akzeptierte den Freispruch für Ott nicht und brachte eine Nichtigkeitsbeschwerde ein. Der OGH hat nun den Lederhosen-Foto-Freispruch aufgehoben.

Freispruch in "Lederhosen-Affäre" aufgehoben

In der "Lederhosen-Affäre" ging es darum, dass Ott im September 2018 dem FPÖ-Mandatar Hans-Jörg Jenewein zwei im Juni 2016 angefertigte Fotos samt namentlicher Nennung der zu sehenden Personen übermittelt haben soll. Auf dem ersten Foto war ein Beamter des BVT und ein Vertreter eines ausländischen Nachrichtendienstes zu sehen, auf dem zweiten Foto ein weiterer Beamter des BVT sowie ein Vertreter eines ausländischen Nachrichtendienstes in Lederhose. Durch die Weitergabe sei die nationale Sicherheit gefährdet worden, argumentierte die Staatsanwaltschaft.