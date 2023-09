Ninja Warrior für Jugendliche in OÖ

Am 24. und 25. November finden die Vorentscheide statt, angetreten wird in zwei Altersklassen: 12-15 Jahre und 16-26 Jahre.

Leonding. Man kennt es aus dem Fernsehen: Die Kult-Bewerbe „Ninja Warrior“ und „Takeshi’s Castle“ begeistern Jung und Alt. Nun bringt das JugendService von 24. bis 26. November das neue Format „4youCard.ninja“ in den Jump Dome in Leonding

„Unsere Jugendlichen sollen in OÖ neue und innovative Freizeitangebote nutzen können. Mit dem 4youCard.ninja starten wir ein neues Format, bei dem Ausdauer und Sportsgeist ganz oben stehen und bei dem die Jugendlichen ihre Fitness unter Beweis stellen können“, sagt Jugend-Landesrat Wolfgang Hattmannsdorfer (ÖVP).