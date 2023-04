Firmen müssen bis zu 18.360 Euro ORF-Steuer zahlen

Die heimischen Firmen müssen zukünftig bis zu 18.360 Euro im Jahr für den ORF zahlen.

Seit dieser Woche ist es fix: Ab nächstem Jahr müssen alle Haushalte in Österreich ORF-Abgabe zahlen. Nur die mit dem geringsten Einkommen (etwa bisher von der GIS befreite Haushalte), werden nicht zur Kasse gebeten. Alle anderen Haushalte sollen Monat für Monat netto 15,30 Euro an den ORF überweisen. Außer in OÖ, Vorarlberg und NÖ kommt noch eine Länderabgabe dazu. Insgesamt fallen somit Kosten von bis zu rund 20 Euro pro Monat an.

Nicht bekannt war bisher, dass auch Österreichs Firmen zur Kassa gebeten werden. Wie der Exxpress berichtet, müssen die heimischen Unternehmen bis zu 18.360 € pro Jahr für den ORF zahlen – selbst wenn sie diesen gar nicht empfangen.

So ist im neuen ORF-Gesetzt verankert, dass Firmen, die mehr als 90 Millionen Euro an Arbeitslöhnen pro Jahr ausbezahlen, den 50-fachen ORF-Beitrag bezahlen müssen. Jene Firmen, die noch mehr Gehälter im Jahr überweisen, müssen sogar die 100-fache ORF-Steuer zahlen. Dies ergibt unfassbare 18.360 Euro im Jahr.