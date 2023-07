Umfrage zeigt: 60 Prozent der Österreicher sind gegen ORF-Steuer

Protest gegen ORF-Steuer: Hunderte bei Demo am Küniglberg Großer Wirbel vor dem ORF-Zentrum: Am Samstag versammelten sich etwa 200 Personen vorwiegend von rechten Gruppen am Küniglberg, um gegen die bevorstehende Einführung der neuen ORF-Haushaltsabgabe zu demonstrieren.