ORF-Moderator Patrick Budgen zitierte auf X (vormals Twitter) einen Gast seiner Sendung - und erntete dafür aus dem FPÖ-nahen Lager heftige Kritik. Jetzt weist der ORF die Angriffe zurück.

"Wir wissen von Herbert Kickl, dass er relativ oft krank ist. Er lässt sich oft entschudigen und verschwindet für 1-2 Tage. Ich bin gespannt ob er überhaupt die Robustheit hat, dass er ganz oben ist", zitierte ORF-Moderator Patrick Budgen seinen Gast Gernot Bauer via X. Der "profil"-Journalist schrieb gemeinsam mit seinem Kollegen Robert Treichler eine Biografie über den FPÖ-Chef Herbert Kickl. In der Sendung "Bei Budgen" sprach er über das Buch, wodurch eben dieses Zitat entstand, das anschließend für Furore sorgte.

"Ein ORF-Moderator postet ungeprüft, negativ über den Gesundheitszustand von Herbert Kickl, ohne zu recherchieren", echauffierte sich etwa der von der FPÖ entsandte ORF-Stiftungsrat Peter Westenthaler über das von Budgen gepostete Zitat. Dies sei nun ein Fall für den Ethikkodex des öffentlich-rechtlichen Senders, so Westenthaler.

ORF verteidigt Beitrag

In einem Statement weist der ORF die Vorwürfe, der Ethikkodex sei nicht eingehalten worden, zurück. "Der angesprochene Beitrag in Wien heute am 20. 4. 2024 wurde geprüft und entspricht allen geltenden journalistischen Richtlinien und Regulativen des ORF. Die von Patrick Budgen auf der Plattform X gepostete Aussage war ein Zitat des Journalisten und Buchautors Gernot Bauer. Landesdirektor Edgar Weinzettl wird ergänzend redaktionsintern nochmals auf den sensiblen Umgang mit der Bewerbung von Sendungsinhalten in den Sozialen Netzwerken hinweisen", heißt es in einem Schreiben, welches an mehrere Medien versendet wurde.

Aufgrund des zunehmend "aggressiven" und "destruktiven" Tons, zog sich Budgen vorübergehend von der Plattform X zurück.

Erst vor knapp über einem Jahr - beim politischen Aschermittwoch der FPÖ - bezeichnete FPÖ-Chef Herbert Kickl Bundespräsident Alexander Van der Bellen noch als "Mumie" und "senil".