Wirbel um ORF-"Straßenumfrage": NEOS-Politiker befragt

Auf Twitter wird aktuell über einen Bericht des ORF Vorarlberg diskutiert. Mittlerweile hat sich der Sender entschuldigt.

Was war passiert? In der gestrigen Ausgabe von "Vorarlberg heute" vom zugehörigen ORF-Landesstudio wurde ein Einspieler über den frisch gekürten NEOS-Spitzenkandidaten für die EU-Wahl, Helmut Brandstätter, gezeigt. Dabei wurden von den NEOS auch Kritik an der "Österreichplan"-Rede des Bundeskanzlers Karl Nehammer geübt. "Soweit also die Meinung der NEOS zur gestrigen Rede von Karl Nehammer, aber wie ist sie eigentlich bei den Menschen angekommen. Wir haben uns umgehört", kündigte dann Moderatorin Christiane Schwald-Pösel den nächsten Einspieler an.

Dort wurde scheinbar eine Straßenumfrage zur Nehammer-Rede gezeigt. Ein aufmerksamer Twitter-Nutzer merkte allerdings, dass hier stellenweise nicht irgendwelche Personen befragt wurden, sondern NEOS-Politiker wie etwa Karin Doppelbauer oder Christoph Pramhofer.

Auch Kanzlersprecher Daniel Kosak wurde auf die fragwürdige Straßenumfrage aufmerksam, bat den ORF um Aufklärung. Diese folgte dann auch relativ rasch. "Eine Straßenumfrage aus Dornbirn (siehe unten erkennbar mit Hintergrund Rathaus Dornbirn) wurde mit ursprünglich für den vorangegangenen Neos-Beitrag geplanten Passagen gemischt. Das hätte so nicht passieren dürfen und wir entschuldigen uns für den Fehler", erklärte der ORF Vorarlberg via Twitter.