Wolf: "Wettkönig ist Sebastian Kurz gestern nicht geworden"

Nach dem denkwürdigen Auftritt des ehemaligen Bundeskanzlers in der gestrigen ''ZiB2'' fasste Moderator Armin Wolf nun die Geschehnisse noch einmal zusammen.

Auf seinem Blog fasste ORF-Anchor Armin Wolf sein Interview mit Ex-Kanzler Sebastian Kurz in der "ZiB2" noch einmal zusammen. "Es war eine der eher skurrileren Situationen in den vielen Jahren, die ich die ZiB2 schon moderiere und auch in meinen gar nicht so wenigen Interviews mit Sebastian Kurz", so Wolf. Kurz nach Beginn des Interviews habe er ihm die entscheidende Stelle aus seiner Einvernahme im U-Ausschuss für den Falschaussage-Prozess vorgelesen, woraufhin sich der denkwürdige Dialog entspann. oe24 berichtete über das folgende Wettangebot von Kurz.

Für das Publikum sei die Szene "vermutlich anstrengend gewesen", schreibt Wolf in seinem Blog. "Aber sagen wir so: Wettkönig ist Sebastian Kurz gestern nicht geworden." Den ganzen Blogeintrag von Armin Wolf finden Sie hier.