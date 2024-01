"Lackmustest": NEOS wollen Nehammer-Plan aufs Glatteis führen

Die Pinken wollen mit sogenannten Fristsetzungsanträgen prüfen, wie ernst es Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) mit den Forderungen aus seiner ''Österreichplan''-Rede tatsächlich meint.

NEOS-Vizeklubchef Nikolaus Scherak ließ die Nehammer-Rede am Freitag "einigermaßen ratlos" zurück, erklärte dieser am Dienstag während einer Pressekonferenz. Immerhin umfasse Nehammers "Österreichplan" zwar 82 Seiten, auf der Tagesordnung fürs morgige Plenum stünden aber nur zwei Gesetzesbeschlüsse - das sei offensichtlich alles, was die türkis-grüne Koalition zu bieten habe, so Scherak.

"Lackmustest" für Nehammer-Plan

Daher, so kündigte es der pinke Mandatar Gerald Loacker an, wolle man bei der morgigen Plenarsitzung einen "Lackmustest" veranlassen. Demnach habe man beim Analysieren der Nehammer-Rede, 18 Forderungen entdeckt, die so bereits von den NEOS "längst eingebracht" wurden. Diese Anträge seien "mit Stimmen der ÖVP vertagt worden", so Loacker. "Also quasi dem politischen Papierkorb zugeführt."

Jetzt sollen für diese 18 Forderungen - wie etwa die Senkung der Lohnnebenkosten - sogenannte Fristsetzungsanträge eingebracht werden. Über diese muss dann abgestimmt werden und man werde sehen, ob die ÖVP bereit sei, diese umzusetzen, so Loacker. "Wir sind bereit, zu liefern und nicht nur zu labern."

Diese 18 Anträge stellte NEOS in der Vergangenheit