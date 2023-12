XL-Weihnachtsferien: Parlament hat 39 Tage frei

Über Weihnachten und fast den gesamten Jänner stehen keine regulären Parlamentssitzungen für die Abgeordneten auf der Tagesordnung.

Am 21.12 dieses Jahres treten die Mitglieder des Bundesrats zur letzten Plenarsitzung des Jahres an. Für die Nationalratsabgeordneten beginnen die Ferien schon früher, deren letzte Sitzung bereits rund eine Woche früher stattfindet.

Danach geht es für das Parlament in die Winterferien. Bis zum 31. Jänner stehen keine regulären Sitzungen an, wodurch man auf insgesamt 39 volle Tage Weihnachtsferien kommt. Mitglieder eines parlamentarischen Ausschusses müssen allerdings etwas kürzertreten, denn der erste Ausschuss (Justiz) steht bereits am 16. Jänner an.

Regulär können Nationalratsabgeordnete und Mitglieder des Bundesrats also bis Ende Jänner ihre Füße hochlegen. Jedoch sei angemerkt, dass sich die Arbeit der Mandatare nicht nur auf die Plenarsitzungen reduzieren lässt. Zudem gäbe es, im Vergleich zur Sommerpause, den Begriff "sitzungsfreie Zeit" im Winter gar nicht, wie die Parlamentsdirektion schon einmal betonte.