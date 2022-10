Heute vor 14 Jahren verstarb der ehemalige Kärnter Landeshauptmann Jörg Haider. BP-Kandidat Gerald Grosz gedenkt seinem ehemaligen Mitstreiter auf Twitter.

Zu Lebzeiten kontrovers, aber keineswegs unauffällig. Vor genau 14 Jahren verunglückte der damalige Kärntner Landeshauptmann und BZO-Speerspitze Jörg Haider bei einem Autounfall tödlich. Rund um seinen Tod ranken sich viele Verschwörungstheorien, was zum fatalen Unfall geführt haben könnte. Fakt ist: Haider war alkoholisiert und zu schnell unterwegs als es zu dem fatalen Crash kam.

Am Todestag gedenkt nun sein ehemaliger BZO-Weggefährte Gerald Grosz an die FPÖ und BZÖ Größe. Mit den Worten "Lieber Jörg! Heute in der Nacht jährt sich Dein Todestag. Und ich gedenke Dir, wie all die Jahre voller Respekt und Zuneigung. Du bist und bleibst unvergessen. In den Herzen vieler Menschen und in meinem",so Grosz auf Twitter.

Am Tag nach der Wahl zum Bundespräsidenten besuchte Gerald Grosz zudem das Grab Jörg Haiders im Bärental.