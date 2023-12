Babler an Roten: "Verharmlosung von Gewalt an Frauen"

Nach einem geschmacklosen Tweet von SPÖ-Mandatar Kolross kritisieren das nun SPÖ-Chef Andreas Babler und Frauen-Chefin Eva Maria Holzleitner scharf. Konsequenzen für Kolross?

Es war ein mehr als geschmackloser Tweet von Niederösterreichs SPÖ-Mandatar Andreas Kolross, der nun auch in der SPÖ die Wogen hoch gehen lässt.

Kolross selbst hat sich mittlerweile für den Vergewaltigungsverharmlosenden Tweet auf X entschuldigt.

SPÖ-Nationalrat scherzt über Vergewaltigungen

Babler: "Entschuldigung ist das Mindeste, was wir erwarten""

SPÖ-Chef Andreas Babler stellt aber klar, dass "seine Entschuldigung das Mindeste" sei, "was wir erwarten". Denn, so Babler: "Verharmlosungen von Gewalt gegenüber Frauen sind auf das Schärfste zu verurteilen und haben in der SPÖ nichts verloren. Wir in der SPÖ, insbesondere @eviholz

und ich, bekämpfen jede Form der Verharmlosung von Sexismus, weil es immer eine Herabsetzung von Frauen ist."

