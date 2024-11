Brunner-Hearing steht an: Wer Finanzminister wird

Magnus Brunner will EU-Kommissar werden. Zuvor muss er noch die Fragen der EU-Abgeordneten in einem Hearing beantworten.

Wien/Brüssel. Am Dienstag stellt sich Finanzminister Magnus Brunner dem Hearing im EU-Parlament. Drei Stunden lang muss er Fragen im Migrationsausschuss beantworten. Danach wird abgestimmt. Er braucht zwei Drittel der Mandatare hinter sich, was gerade beim Streitthema Sicherheit und Migration - sein designiertes Aufgabengebiet - schwierig werden könnte. Sollte es beim ersten Mal nicht klappen, folgen schriftliche Fragen, beim zweiten Hearing Mitte November würde dann eine einfache Mehrheit, also 50 Prozent, reichen.

Nachfolger. Im Finanzministerium soll der derzeitige Sektionschef Gunter Mayr auf Brunner als Ressort-Chef folgen, heißt es hinter vorgehaltener Hand gegenüber oe24. Zumindest als Übergangslösung, bis eine neue Regierung steht.