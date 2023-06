Doskozil: ''Keine Koalition mit FPÖ und ÖVP''

Der burgenländische Landeshauptmann Hans Peter Doskozil wurde am Samstag im Design Center Linz mit 53 Prozent der Delegierten-Stimmen zum neuen SPÖ-Chef gewählt.

"Es ist überwältigend! Ich weiß nicht wie ich es beschreiben soll. Es ist ein Lebenstraum an der Spitze der Partei zu stehen", sagt der frischgewählte SPÖ-Chef Hans Peter Doskozil in seiner ersten Rede nach seinem Wahlsieg. "Was mich persönlich antreibt, dass ich auch bereit bin Risiko zu gehen", sagt Doskozil.

"Sollten wir die Wahl gewinnen und Erster werden, dann verspreche ich, dass es keine Koalition mit der FPÖ geben wird", kündigt der neue SPÖ-Vorsitzende gleich an. "Wir müssen antreten, die bessere Migrationspolitik zu machen. Eine Koalition mit der FPÖ geht sich nicht aus." Die Wähler die man vor 25 Jahren verloren habe, die müsse man zurückholen, so Doskozil. Dann gelinge auch der zweite Schritt, nämlich keine Koalition mit der ÖVP. Doskozil will also auch mit der ÖVP nicht koalieren. Das heißt: Einzige Option bleibt eine Ampel-Koalition.