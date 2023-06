Kein einziger Ex-SPÖ-Chef am Parteitag anwesend

Das gab es bei einem SPÖ-Parteitag noch nie: Heute ist kein einziger Ex-SPÖ-Chef anwesend.

Linz. Das ist einzigartig in der SPÖ-Geschichte: Heute ist kein einziger ehemaliger Bundeparteichef oder ehemaliger SPÖ-Kanzler am Parteitag anwesend. Das ist eine Premiere in der Sozialdemokratie und wird von politik-Insidern als nicht gutes Zeichen gewertet.

Weder Alfred Gusenbauer, Viktor Klima, oder Werner Faymann sind heute im Design Center Linz. Auch Franz Vranitzky fehlt – er war sonst immer bei den Parteitagen anwesend. Sie gelten als Doskozil-Kritiker. Auch Rendi-Wagner verzichtete auf eine Reise nach Linz.

Christian Kern, der als einziger der ehemaligen SPÖ-Bundeparteichefs hinter Doskozil steht, ist ebenfalls nicht anwesend.

Das diese Parteigranden fehlen, ist wohl ein Zeichen für die derzeitige Gespaltenheit der Partei.