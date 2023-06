Doskozil nach SPÖ-Schlappe im "Schmollwinkel"

Der Landeschef boykottiert nach seiner Parteitagsniederlage die SPÖ-Gremien weiterhin.

Wien. „Für mich ist das Kapitel Bundespolitik ein für alle Mal abgeschlossen“, sagte Hans Peter Doskozil – und bat seine Unterstützer „für eine geeinte Sozialdemokratie aufzustehen“. Gab sich Doskozil am Montag als fairer Verlierer, so will er selbst mit dem neuen Parteichef offenbar wenig zu tun haben: Beim ersten SPÖ-Präsidium mit Babler fehlte er – obwohl Wiens SP-Chef Michael Ludwig ihn um seine Teilnahme gebeten hatte. Doskozils Sprecher verwies auf die Frage, ob Dosko ins Gremium zurückkehrt, nur auf seinen Sager vom Montag.

SPÖ-Insider sehen Dosko „im Schmollwinkel“: So blieb er – obwohl er Gastgeber der LH-Konferenz ist – sogar einem Abendessen seiner LH-Kollegen auf einem Weingut im Seewinkel fern.