Doskozil wird gegen Rendi verlieren

Ein Kommentar von ÖSTERREICH-Herausgeber Wolfgang Fellner.

Am Mittwoch soll also endlich die (Vor-)Entscheidung im mittlerweile die ganze Partei lähmenden Führungs-Streit der SPÖ fallen.

Hans Peter Doskozil will – im Stil eines burgenländischen Selbstmord-Attentäters – mit Hilfe seiner Person die rote Vorsitzende Pamela Rendi-Wagner in die Luft sprengen. Er dürfte mit diesem Polit-Attentat aber vermutlich scheitern.

Denn Doskozil hat zwar in einem Brief an alle Präsidiums- und Vorstands-Mitglieder vollmundig angekündigt: „Ich habe mich entschlossen, mich für den Parteivorsitz der SPÖ zu bewerben.“ Allerdings nur, wenn das Präsidium eine „Mitglieder-Befragung“ (oder wie Doskozil es nennt: „Ur-Abstimmung“) unter allen SPÖ-Mitgliedern beschließt.

Genau das ist es allerdings, was Pamela Rendi-Wagner am Mittwoch erreichen will. Am roten High Noon müssen zuerst die Mitglieder des Präsidiums (also die Top-Genossen) abstimmen, ob sie für einen monatelangen „Mitglieder-Entscheid“ im Sinne Doskozils oder für einen raschen „Sonder-Parteitag“ nach dem Vorschlag von Pamela Rendi-Wagner sind.

Rendi-Wagner will diesen „Sonder-Parteitag“, weil sie weiß, dass sie dort vermutlich eine 70-%-Mehrheit (aus Wiener Partei, Gewerkschaft, Frauen und der Mehrzahl der Bundesländer) haben wird. Doskozil fürchtet diesen „Sonder-Parteitag“ wie der Teufel das Weihwasser, weil er weiß, dass er dort zuerst von den Rendi-Anhängern verbal abgestraft und dann mit maximal 30 % der Stimmen politisch begraben wird.