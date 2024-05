Eklat um Palästina-Flagge bei Mauthausen-Gedenken

Die weltweit größte KZ-Befreiungsfeier wird traditionell jedes Jahr von zahlreichen internationalen Delegationen und Vertretern aus der Politik und Gesellschaft besucht. Dieses Jahr kam es dabei offenbar zu einem handfesten Eklat.

Die internationale Befreiungsfeier in der KZ-Gedenkstätte Mauthausen fand heuer unter dem Motto "Recht und Gerechtigkeit" statt. Zahlreiche Besucher gedenken dabei den Opfern des Nationalsozialismus und legen Kränze nieder.

Auch mit dabei war der Nationalratsabgeordnete Martin Engelberg (ÖVP), der jedoch unschöne Szenen miterleben musste. Auf X (vormals Twitter) teilte der Politiker ein Bild, auf denen die vielen niedergelegten Kränze zu sehen sind - und ein eher jüngerer Mann mit einer Palästina-Flagge in der Hand. "Ohne Worte...", kommentierte Engelberg diesen Moment.

In den Kommentaren schließen sich viele Nutzer dem ÖVP-Abgeordneten an. "Unfassbarer linker Antisemitismus. Und das in Mauthausen. Wieso macht da keiner etwas dagegen?", schreibt eine Nutzerin. Engelberg antwortete: "Und das, obwohl es schon vorher diesbezügliche Warnungen gab."

Ein anderer Nutzer meint schlicht: "Es ist zum Schämen!"