Falco, Danzer, U2: DAS sind Bablers Lieblings-Hits

Via Instagram teilte SPÖ-Chef Andreas Babler seine Spotify-Playlist.

Auf Instagram teilte SPÖ-Chef Andreas Babler ein paar Schnappschüsse von ihm in einem Plattenladen, der von drei Schulfreunden eröffnet wurde. Die Schallplatten werden dabei mit der bis dato einzigen Schallplattenpresse in Österreich regional produziert , erklärte Babler zu der Bilderserie.

In seiner Instagram-Story fügte er noch einen Link an, der zu seiner "Andi Babler Playlist" auf Spotify führte. Damit ist auch klar, bei welchen Hits es für den SPÖ-Chef kein Halten mehr gibt. Gleich als erster Titel: Kult-Song "Can't Stop" von den "Red Hot Chili Peppers". Aber auch Hits von Falco ("Helden von heute", "Junge Roemer") oder Georg Danzer ("Weiße Pferde", "Hupf in Gatsch") und Wolfgang Ambros ("De Kinettn wo i schlof", "Verwahrlost aber frei") finden sich in der Playlist.

Turbobier, deren Frontsänger Dominik Wlazny ja mit der Bierpartei für den Nationalrat kandidieren will und der SPÖ wertvolle stimmen kosten könnte, findet sich übrigens nicht auf der Playlist.

Weitere Songs, die Babler gerne hört, sind:

"Zum Leichen und Sterben ziehen die Lachse den Fluss hinauf" und "Zugvögel" (Thees Uhlmann)

"Denkmal" (Wir sind Helden)

"Schönste Zeit" (Bosse)

"Wenn es gut ist" (Olli Schulz)

"Ein Song reicht" (Kraftklub)

"Wettentspannen" und "Wir werden siegen" (Peter Licht)

"Free" (Florence + the Machine)

"Song 2" (Blur)

"The Emperor's New Clothes" (Sinéad O'Connor)

"Pride (In the Name of Love)" von U2

"Baby I Don't Care" (Transvision Vamp)

"Working Class Hero" (John Lennon)

"Ankunftshalle" (kettcar)

"Im Zweifel für den Zweifel" (Tocotronic)

"Am Ende denk ich immer nur an dich" (Element Of Crime)

"Es ist an der Zeit" (Hannes Wader)

Alle 76 Songs finden Sie hier.