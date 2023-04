Egal ob Meditieren im Wald oder Jodeln – Ex-Neos-Chef Matthias Strolz ist immer für ausgefallene Aktivitäten gut.

Musik statt Politik: Ex-NEOS-Chef Strolz wird jetzt Elektro-Jodler

''Geheimprojekt'': Ex-NEOS-Chef Strolz meldet sich mit wirrem Video aus Indien

Nun ist es wieder die Musik: Auf Twitter kündigte der Vorarlberger eine neue Single für 21. April an. Mit dabei ist Satiriker Kurt Razelli als Partner. Gemeinsam wollen die beiden anschließend auch ein Album veröffentlichen und auf Tour gehen.

I am happy to announce - my artistic partner: KURT RAZELLI



5 years after "Lost in Space" we're going next level:

21st April we will present double single release on the state of humanity. We then also provide information about the planned album & tour in autumn. Stay tuned! pic.twitter.com/KOOOKLdPHx