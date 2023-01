''Geheimprojekt'': Ex-NEOS-Chef Strolz meldet sich mit wirrem Video aus Goa

Ex-NEOS-Parteichef Matthias Strolz meldet sich mit einer wirren Ankündigung aus Goa zu Wort.

Auf die Frage "Was wurde eigentlich aus Matthias Strolz?" gibt es endlich eine Antwort: Der Ex-NEOS-Parteichef weilt gerade auf Goa und "schüttelt sich zurück in die Welt", wie er auf Twitter verkündet. In dem kurzen Clip spricht der frühere Politiker über ein “geheimes Projekt”, für das er jetzt “den letzten Track” fertiggestellt hätte. Weiters kündigt Strolz an, im Herbst auf Tour gehen zu wollen.

Heads-up für 2023: Das Jahr bringt einen kreativen Ausbruch. Wir werden im Spätherbst auf Tour sein. Erste Single kommt im Frühjahr. Bin entzückt. Mehr im Video. :)



"Was machst du eigentlich (sonst so)?", kommt gelegentlich Frage. >> Als Portfolio-Entrepreneur unterwegs. 1/2 pic.twitter.com/lZLYQr0pVa — Matthias Strolz (@matstrolz) January 19, 2023

Auf Twitter wird indes heftig darüber diskutiert, ob Strolz bei der Aufnahme des Videos unter Alkohol- oder Drogeneinfluss stand. "Die Augen machen mir Angst", meint etwa ein Twitter-User. Seine Fans hingegen scheinen sich über die bevorstehende Tour zu freuen.