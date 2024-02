Nepp nach Dreifachmord: "Bürgermeister Ludwig hat versagt"

Für den Wiener FPÖ-Chef ist eine rigorose Zuwanderungspolitik das Gebot der Stunde.

Nach dem Dreifachmord an Sex-Arbeiterinnen am Freitag in Wien, fordert FPÖ-Chef Dominik Nepp Konsequenzen. "Eine Bluttat jagt die nächste, aber Bürgermeister Ludwig will immer noch nicht wahrhaben, dass die Gewalt durch die exorbitante Zuwanderung eskaliert", so Nepp in einer Aussendung. „Ludwig ist dringend gefordert, sich für eine rigorose Abschiebe-Politik einzusetzen und für Wien einen Asylaufnahmestopp durchzusetzen."

„Wien muss für seine Bürger endlich wieder sicher werden. Das geht nur durch scharfe Maßnahmen und einen kompletten Zuwanderungsstopp“, so Nepp weiter. „Wir müssen den Kurs jetzt ändern, damit Wien wirklich wieder zur lebenswertesten Stadt wird. Doch stattdessen scheinen Ludwig und seine Genossen es in Kauf zu nehmen, dass manche Bezirke zu No-Go-Areas werden. Diese Politik wird bei der nächsten Wahl zur Abwahl dieser Regierung führen“, schreibt der Freiheitliche.