Auslandstürken dürfen auch in Österreich bereits abstimmen.

FPÖ-Chef Herbert Kickl und der Wiener FPÖ-Landesparteiobmann Stadtrat Dominik Nepp fordern eine sofortige „Aktion scharf“ vor den türkischen Wahllokalen in Österreich wegen der Möglichkeit illegaler Doppelstaatsbürgerschaften. „Es besteht der Verdacht, dass in Österreich zigtausende Menschen illegalerweise sowohl die österreichische als auch die türkische Staatsbürgerschaft besitzen", so Kickl.

"Der Nachweis der Doppelstaatbürgerschaft ist schwer zu erbringen, da die türkischen Behörden in dieser Frage nicht mit Österreich kooperieren. Daher muss es vor den türkischen Wahllokalen in Österreich die Aufnahme der Personalien und einen anschließenden Abgleich mit der österreichischen Wählerevidenz geben. Dadurch könnte der Nachweis einer illegalen österreichisch-türkischen Doppelstaatsbürgerschaft erbracht werden“, so der FPÖ-Chef weiter. Kickl fordert dazu Innenminister Karner zum Handeln auf.

Nepp wirft der Wiener SPÖ eine zögerliche Vorgangsweise bei der Aberkennung von österreichisch-türkischen Doppelstaatsbürgerschaften in der Vergangenheit vor. „Die FPÖ hat bereits im Jahr 2017 den Stein ins Rollen gebracht und eine Liste den österreichischen Behörden eine Wählerevidenz der zur türkischen Präsidentschaftswahl wahlberechtigten Türken in Österreich vorgelegt. Alleine in Wien gab es 18.500 Verdachtsfälle auf illegale Doppelstaatsbürgerschaften."