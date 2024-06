Grüne Spitze blamiert: Waitz überholt Schilling

Der Biobauer und Vize-Chef der EU-Grünen, Thomas Waitz, hat wohl genug Vorzugsstimmen für eine Listen-Umreihung erreicht.

Noch ist es nicht offiziell bestätigt, aber es ist so gut wie fix: Grünen-Spitzenkandidatin Lena Schilling wird ihren ersten Listenplatz verlieren und von der Nr. 2, Thomas Waitz, überholt werden. Das wäre eine schallende Ohrfeige für die Grüne Parteispitze, die ja so verbissen an Schilling festgehalten hatte.

Laut Wiener Wahlbehörde erhielt Waitz allein in der Bundeshauptstadt 24.618 Vorzugsstimmen, für eine Umreihung wären bundesweit 5 % der Grünen-Stimmen, das sind 18 212, nötig gewesen. Allein in Wien hätte Waitz diese Hürde also genommen.

Waitz jetzt Delegationsleiter?

Waitz war im Wahlkampf loyal zu Schilling gewesen, hatte aber seine Bereitschaft angemeldet, die Delegationsleitung zu übernehmen. Schilling hatte darauf auf oe24 gekontert, es könne ja auch eine Doppelspitze geben. Die Grünen werden im neuen EU-Parlament mit zwei Sitzen vertreten sein, einer weniger als bisher.