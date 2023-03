Jetzt kommt das rote Hass-Duell

SP-Befragung und Parteitag sollen klären, wer neuer SP-Chef wird

Nach einem stundenlangen Streit war es knapp vor 16 Uhr so weit: Das SPÖ-Präsidium verständigte sich gestern darauf, dass zunächst eine Mitgliederbefragung, dann ein Parteitag kommen solle.

Darauf einigten sich die Roten danach auch in einem SPÖ-Parteivorstand, in dem gestern ebenfalls stundenlang weiter über den zerstörerischen Streit zwischen Hans Peter Doskozil und Pamela Rendi-Wagner debattiert wurde.

»Müssen endlich den Konflikt lösen«

Stimmung. Doskozil wollte bekanntlich nicht bei einem Parteitag antreten -dort wäre eine Mehrheit für ihn unwahrscheinlich. Rendi-Wagner wollte ebendiesen. Damit hat der Burgenländer, der seit 2017 SPÖ-Chef werden wollte, einen Punktesieg erreicht. "Er hat eine Mitgliederbefragung erzwungen, weil niemand mehr nein sagen konnte", sagte gestern ein Vorstandsmitglied zu ÖS-TERREICH.

In den kommenden Wochen muss erhoben werden, ob sich jetzt ein Dritter/eine Dritte meldet. Ab Mai soll dann die Mitgliederbefragung laufen. Im Juni könnte der Parteitag stattfinden. Abstimmen können dann 140.000 SPÖ-Mitglieder aus ganz Österreich. Die SPÖ befindet sich damit nun in einem parteiinternen Wahlkampf. Beide Kandidaten - plus allfällige weitere Kandidaten - werden die kommenden Monate zu sämtlichen Landesorganisationen, Bezirken und Mitgliedern tingeln, um sich selbst anzupreisen. Die meisten in der SPÖ halten übrigens beide Kandidaten für keine gute Idee.