Kein Kurz-Comeback als Kickl-Vize

Sebastian Kurz soll nicht als Vizekanzler unter einem Kanzler Herbert Kickl zur Verfügung stehen.

Am Samstagabend gab Bundeskanzler und ÖVP-Chef Karl Nehammer seinen Rücktritt bekannt. Zuvor waren die Koalitionsverhandlungen mit der SPÖ endgültig gescheitert. Ein Name - er kursiert bereits seit Wochen - wurde bereits kurz darauf als möglicher Nehammer-Nachfolger genannt: Ex-Kanzler Sebastian Kurz.

News: Sebastian Kurz will nach meinen Infos derzeit doch NICHT ÖVP-Chef werden. Hintergrund: Die ÖVP plant offenbar, als Junior-Partner in Koalitionsverhandlungen mit der FPÖ zu gehen. Damit sucht die ÖVP also im Zweifel einen Vizekanzler unter Kickl, wenn die Koa-Verhandlung… — Paul Ronzheimer (@ronzheimer) January 4, 2025

Doch der will nun offenbar doch nicht ÖVP-Chef werden, schreibt Kurz-Biograf Paul Ronzheimer auf X (vormals Twitter). Die ÖVP will offenbar eine Neuwahl vermeiden und strebt nun doch eine Koalition mit der FPÖ an. Herbert Kickl würde dann Kanzler werden, die ÖVP den Juniorpartner geben. Doch dafür stehe Kurz, heißt es in seinem Umfeld, nicht zur Verfügung.