× Kein Scherz: VdB verdient offiziell mehr als US-Präsident

US-Präsident Joe Biden mag zwar der mächtigste Mann der Welt sein, der reichste ist er aber keinesfalls. Selbst Alexander van der Bellen kassierte 2022 offiziellen Angaben zufolge mehr als US-Präsident.

Eigentlich sollte das Duell Joe Biden gegen Alexander van der Bellen ein ungleiches sein. Biden ist Präsident der USA und damit einer der mächtigsten Männer der Welt. Das offizielle Einkommen des US-Präsidenten ist aber nicht derart hoch, wie man gemeinhin meinen sollte. Der österreichische Präsident, Alexander van der Bellen, verdiente 2022 mehr als Biden.

Spannender Vergleich

Joe Biden und seine Frau Jill verdienten im gesamten Jahr 2022 579.514 Dollar. Das sind im Umrechnungskurs ungefähr 528.000 Euro. Einen Löwenanteil des Einkommens macht Bidens Präsidentengehalt aus. Dies ist in den USA mit 400.000 Dollar festgelegt. Das sind rund 360.000 Euro. Dazu kommen dann noch knapp 100.000 Euro, die Bidens Frau durch diverse Vorträge ins Trockene brachte.

Geht es aber nur nach dem Präsidentengehalt, hat sogar Alexander van der Bellen die Nase vor dem US-Präsidenten. VdB verdient im Monat 26.252 Euro. Diese bezieht er 14-mal pro Jahr. Macht ein Jahresgehalt von 367.528 Euro. Demnach verdiente VdB im Vorjahr vor Abzug der Steuern rund 3.000 Euro mehr als sein US-Kollege.

Steuern machen den Unterschied

Nach Abzug der Steuern sieht die Welt dann doch wieder etwas anders aus. Denn nach den Abgaben bleiben VdB noch 206.757 Euro. Dem Paar Biden blieben 373.698 Euro übrig. In Bidens Steuererklärung wird sichtbar, dass der US-Präsident zudem letztes Jahr 20.000 Dollar an Spenden ausgegeben hat. Die höchste Summe von 5.000 Dollar ging dabei an die Beau Biden Foundation, die nach Bidens verstorbenen Sohn benannt ist.

Im Vergleich: Bidens Vorgänger Donald Trump verdiente rund fünf Millionen Dollar als Redner, zudem waren seine Sammelkarten, die ihn als Pilot, Cowboy oder Astronaut zeigten, ein gutes Geschäft. Diese brachten ihn einen sechsstelligen Betrag ein.