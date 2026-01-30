Stocker-Hammer: Nur noch Gesundheitsbasisversorgung für Asylwerber

Kanzler Christian Stocker hält seine große Jahresauftakt-Rede in Wien - oe24 tickert live mit. Der Kanzler fordert eine Volksbefragung zum Wehrdienst. Asylwerbern will er den vollen Zugang zur Gesundheitsversorgung kappen

Bundeskanzler Stocker hat beim Neujahrsauftakt der Volkspartei in der Wiener METAStadt die Richtung für die kommenden Monate vorgegeben und zentrale Pflöcke eingeschlagen, damit 2026 "das Jahr des Aufschwungs wird". Zum Auftakt eingeladen waren rund 250 Spitzenfunktionäre der Volkspartei, darunter Mitglieder der Bundesregierung, Landeshauptleute sowie Abgeordnete zum Nationalrat und zu den Landtagen.

Erste große Stocker-Rede seit einem Jahr

Es war die erste große Rede Stockers seit seiner Wahl zum Bundesparteiobmann im März 2025. Und Stocker will die Bevölkerung über die Wehrdienstreform entscheiden lassen. Das kündigte er am Freitag an. Gleichzeitig stellte er klar, dass das Ergebnis einer Volksbefragung für die Regierung bindend sein werde. Für ihn steht überdies fest, dass ein Milizsystem ohne verpflichtende Übungen den Anforderungen an das Bundesheer nicht gerecht werden könne.

Auch auf europäischer Ebene verlangte der VP-Chef Änderungen. So sollte dem Europäischen Rat ein Initiativrecht für Gesetzesvorschläge eingeräumt werden. Er wolle, dass der Europäische Rat in Zukunft nicht mehr darauf warten müsse, ob und wann er einen Vorschlag aus der Kommission bekomme, sondern von sich aus tätig werden könne. Zur Unterstützung der Ukraine bekannte er sich "voll inhaltlich". Gleichzeitig betonte Stocker aber auch, dass man Gesprächskanäle Richtung Moskau finden müsse, um einen Beitrag für den Frieden leisten zu können.

Und noch einen Hammer hatte Stocker parat: Stocker wandte sich an Zuwanderer, die unsere Regeln einhalten müssen: "Wir brauchen helle Köpfe statt finstere Gestalten."

Dann forderte Stocker auch noch, dass Asylwerber nicht mehr den vollen Zugang zum Gesundheitssystem bekommen sollen.

