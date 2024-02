Nehammer holt Kickl in Kanzlerfrage ein

Der Bundeskanzler und der FPÖ-Chef liegen gleichauf.

Kanzlerfrage. Woche für Woche fragt die Lazarsfeld Gesellschaft 1.000 Österreicherinnen und Österreicher, wen sie direkt zum Bundeskanzler wählen würden. Eine Kanzlerwahl gibt es tatsächlich ja nicht – allerdings ist das eine gute Möglichkeit, um die Zugkraft der Spitzenkandidaten abzufragen.

Aktuell gibt es eine Überraschung: Während seine ÖVP in der Sonntagsfrage absackt, kommt Karl Nehammer in der Kanzlerfrage jetzt auf 15 % (+1). Und weil FPÖ-Chef Herbert Kickl gleichzeitig drei Punkte verliert, findet sich Nehammer mit Kickl ex aequo auf Platz 1.

Aufholen kann auch ­Babler: Der SPÖ-Chef hat 13 % – 3 Punkte mehr als noch vor einer Woche.