Nehammers Rede als Neuwahl-Ansage?

Der 26. Jänner in Wels wird für die ÖVP "entscheidend".

Wels. Eine Stunde will Karl Nehammer am 26. Jänner in der Messehalle Wels vor den ÖVP-Funktionären reden. Darin will er seinen „Österreichplan“ präsentieren. Die Schwerpunkte seien „Leistung, Familien und Sicherheit“. Dabei werde es auch „neue Ansagen geben“, berichten ÖVP-Strategen.

Die Türkisen haben seit Dezember hohe Erwartungen mit dieser Rede des Bundeskanzlers – in Wels wird er freilich als Parteivorsitzender sprechen – geweckt. Auch in der eigenen Partei. Wels solle zeigen, ob er mit „klaren ÖVP-Positionierungen noch einmal das Ruder herumreißen“ könne, meint ein Türkiser. Oder, ob die „Wechselstimmung schon zu groß“ sei. Der VP-Chef müsse vor allem ein Angebot an ehemalige Wähler von Sebastian Kurz machen, die derzeit zur FPÖ tendieren. Dabei wolle er vor allem mit Inhalten punkten, heißt es.

Umfragen entscheiden über Wahltermin

Danach wird die ÖVP die Umfragen, die sie weiter von Franz Sommer erstellen lässt genau prüfen. Sollte es eine Aufwärtsbewegung für die ÖVP geben, würde es Richtung Frühjahrswahl gehen. Vor allem in den ÖVP-Ländern möchte man die Nationalratswahl vom September auf den 26. Mai oder 9. Juni vorverlegen.

Im Kanzleramt dürften die Strategen darüber aber immer noch unentschlossen sein.