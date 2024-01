Nehammers Rede & VP-Umfragen entscheiden über Frühjahrswahl

Vorbereitungen für Frühjahrswahl laufen in der ÖVP bereits. Wels entscheidet. Nehammer zögert wieder.

Am Freitag, den 26. Jänner soll Karl Nehammer bekanntlich seine große Rede als ÖVP-Chef in Wels halten. Eine Stunde lang will er seine „Visionen und Ziele der ÖVP“ für die kommenden Jahre präsentieren. Die Schwerpunkte sollen – wie angekündigt – „Leistung, Familien und Sicherheit“ sein.

Sommer-Umfragen entscheiden über Neuwahl-Termin

Die Strategen des Kanzlers hoffen, dass Nehammer mit diesem Auftritt die Stimmung für seine Partei drehen könne und das Rennen um den Kanzler eröffnen könnte. Sollte sich die Stimmung – also die Umfragen, die weiter Meinungsforscher Franz Sommer für die ÖVP erhebt – verbessern, wären rasche Neuwahlen die Folge.

ÖVP-Länderchefs für Frühjahrswahl, VP-Klub dagegen

Die ÖVP-Länderchefs – und ihre Organisationen – sind so oder so bereits mehrheitlich für Frühjahrswahlen. Wie berichtet, haben sie das nehammer vergangenen Sonntag in einer vertraulichen Sitzung auch mitgeteilt. Diskutiert wird der 26. Mai oder der 9. Juni (also Zusammenlegung mit der EU-Wahl). Vor einem Super-Wahltag warnen aber manche. Sie fürchten, dass es zu Anfechtungen kommen könnte, lassen aber noch Modalitäten prüfen. Weite Teile der Minister und des VP-Klubs – der ÖVP werden starke Verluste prognostiziert – stemmen sich gegen eine Frühjahrswahl.

Sie wollen – ebenso wie die Grünen – erst am 29. September, also dem spät möglichsten Zeitpunkt für Nationalratswahlen wählen.Auch Nehammer selbst soll wieder zögern, berichten Insider.

Floppt Rede würde Frühjahrswahl wackeln

Strategen raten zu „Gesetz des Handelns“. ÖVP-Wahl-Strategen raten Nehammer allerdings das „Gesetz des Handelns zurückzuholen“. Er solle seine Rede halten, dann im Februar sagen, dass er nur einen kurzen Wahlkampf für die Bevölkerung wolle, und im Früjahr wählen.Sollte die Rede freilich schlecht angenommen werden, würde wohl auch die rasche Neuwahl-Fraktion kalte Füße kriegen.