× Neue SPÖ-Kampagne: ''Ohne Rot wäre es nicht Österreich''

10.000 Kleinplakate und Social Media-Aktivitäten

Wien. Kurz vor dem Nationalfeiertag startet die SPÖ eine neue Kampagne, die die Bedeutung der Partei für das Land betonen soll. Leitspruch ist "Ohne Rot wäre es nicht Österreich". Landesweit sind rund 10.000 Kleinplakate zu bestaunen, dazu kommen nun intensive Social-Media-Aktivitäten, ein Kampagnen-Video und eine Kampagnen-Website (www.spoe.at/herbstkampagne).

Bundesgeschäftsführer Christian Deutsch meint zur Kampagne, die SPÖ wolle der rot-weiß-roten Erfolgsgeschichte viele weitere Kapitel hinzufügen: "Dafür braucht unser Land wieder sozialdemokratische Führung."

Inhaltlich rückt die SPÖ in ihrer neuen Kampagne die Dringlichkeit einer Veränderung in den Mittelpunkt. Während bis heute ganze Generationen von sozialdemokratischen Errungenschaften profitierten und die SPÖ auch für aktuelle und künftige Herausforderungen die richtigen Lösungen habe, scheitere "die planlose, handlungsunfähige und instabile Regierung am laufenden Band". Daher brauche es sofortige Neuwahlen.