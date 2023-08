ORF-Wolf als Zielscheibe: Wirbel um FPÖ-Schauer-Video

Die FPÖ-Jugend macht Stimmung gegen vermeintliche „Linke“ und stellt unter anderem Journalisten an den Pranger. Auch sonst fehlt es nicht an verstörenden Sequenzen.

Wieder Aufregung um die FPÖ. Auf der Homepage der Bundespartei ist ein schauriges Video der FPÖ-Jugend zu sehen. Gezeichnet wird zunächst der bevorstehende Weltuntergang, eine atemlose männliche Stimme prangert u. a. „Kriminalität, Massenmigration, Umweltverschmutzung, Genderwahn, Globalisierung, Zensur, Kulturverlust, Finanzkrise Vereinzelung, Sprachverbote, Regenbogenterror, Bevölkerungsaustausch“ an.

Landeshauptfrau-Stellvertreter Udo Landbauer.

Als Gegenpol sind Aktivisten der FPÖ-Jugend sowie u. a. Parteichef Herbert Kickl (als seinerzeitiger Innenminister) und FPÖ-Landeshauptfrau-Stellvertreter Udo Landbauer aus NÖ zu sehen, letzterer offenbar bei einem Sonnwendfeuer. Auch sonst wird viel im finsteren Wald gewandert. Der martialische Text dazu: „Wir sind Österreichs letzte Chance. Eine Generation, ein Schicksal, eine letzte Chance.“

Es ist ganz eindeutig. Die FP- Jugend hat ein Video im Neonazistil gedreht und ihre Feinde (Journalisten, Deradikalisierer, Linke) markiert. Das ist die Subbotschaft. Danke Mikl-Leitner, dass Sie mit den Extremisten koalieren und dass die Nö-VP bei der Journalistenhatz mitmacht https://t.co/0cgBUhYEl4 — Florian Klenk (@florianklenk) August 28, 2023

Politisch brisanter ist aber dass die FPÖ-Jugend angebliche „Linke“ wie ORF-Anchor Armin Wolf oder auch Falter-Chef Florian Klenk gleichsam zu Zielscheiben gemacht werden: „Die Zeiten, in denen die Linken die Themen vorgaben, sind vorbei. Ab heute setzen wir die Themen, bestimmen wir den Diskurs.“

Die Freiheitliche Jugend hat ein Video online gestellt, das nicht mehr vom Propagandamaterial der Identitären oder irgendeiner anderen rechtsextremen Randgruppe unterscheidbar ist, weder inhaltlich noch in der Aufmachung.

Ich verlinke das nicht, aber es ist schon bemerkenswert. — Armin Wolf (@ArminWolf) August 27, 2023

In Videosequenzen werden u. a. extremrechte Demos gezeigt, sowie Sequenzen von Migrantenrandalen in Frankreich – dazwischen hat die FPÖ-Jugend die brennende Notre-Dame in Paris geschnitten, so als ob Migranten diese Kirche angezündet hätten, was bekanntlich nicht der Fall ist.

Verstörend auch die erste Einstellung im Video, auf dem FPÖ-Aktivisten zu sehen sind: Sie stehen bei Sekunde 28 auf dem Heldenplatz mit Blick auf einen sattsam bekannten Balkon...