Der Tag der Arbeit wird traditionell von Feiern der SPÖ und FPÖ geprägt.

Die Polit-Events am 1. Mai stehen dieses Jahr im Zeichen der anstehenden EU-Wahl. Die SPÖ Wien marschiert heuer unter dem Motto "Wir in Wien stehen für ein faires Europa" zum Rathausplatz. Redner werden unter anderem Bürgermeister Michael Ludwig, Arbeiterkammer-Präsidentin Renate Anderl, EU-Wahl-Spitzenkandidat Andreas Schieder sowie SPÖ-Chef Andreas Babler sein. Für letzteren ist es übrigens die erste Rede beim Maiaufmarsch der Roten. Vor einem Jahr war es noch Pamela Rendi-Wagner, die auf der Tribüne ihre Rede bei der Maikundgebung hielt.

154,81 Kilometer Luftlinie entfernt davon laden die Freiheitlichen zur traditionellen FPÖ-Feier am Linzer Urfahraner Jahrmarkt, dem "Urfix". Neben dem oberösterreichischen Landeshauptmann-Stellvertreter und Landesparteichef Manfred Haimbuchner sowie FPÖ-Obmann Herbert Kickl wird auch hier der EU-Spitzenkandidat der Partei, Harald Vilimsky, ans Rednerpult treten. Aufwärmprogramm gibt es ab 09.30 Uhr von der John Otti Band, ehe ab 10.30 Uhr dann die deftigen Reden gehalten werden.

Die Grünen planen für heute eine Fotoaktion zum Thema "Unbezahlte Arbeit von Frauen am Tag der Arbeiterinnen" mit EU-Spitzenkandidatin Lena Schilling. Die NEOS läuten am 1. Mai ihre "Europawochen" ein, die bis zum Wahlkampfauftakt am 11. Mai laufen. Beim Auftakt-Event wird auch EU-Spitzenkandidat Helmut Brandstätter mit dabei sein.