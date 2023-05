Schwanger: NEOS-Politikerin Gamon wird Mama

Die Freude ist groß: Claudia Gamon ist schwanger, die EU-Abgeordnete der NEOS erwartet ihr erstes Kind.

Freudestrahlend verkündete NEOS-Shootingstar Claudia Gamon am Freitag die frohe Botschaft: "New European in the making" (neuer Europäer im Entstehen) schrieb die 34-Jährige auf Facebook und zeigte sich stolz mit einem bereits deutlich sichtbaren Babybäuchlein.

Ab August will sich die Vorarlbergerin in den Mutterschutz verabschieden. Nach ihrer Baby-Pause wolle sie "wieder für alle Vorarlberger:Innen und Europäer:Innen im Einsatz" sein.

Zugleich betont Gamon: Wir tun unser Bestes bei NEOS die Vereinbarkeit von Familie und Beruf genauso wie Familie und Politik vorzuleben.