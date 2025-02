"Sonst scheitert er": Wiens ÖVP-Chef mit scharfer Kickl-Kritik

Wiens ÖVP-Chef Karl Mahrer äußerte sich via X (vormals Twitter) zu den aktuellen Koalitionsverhandlungen.

Via X äußerte Wiens ÖVP-Chef Karl Mahrer scharfe Kritik an FPÖ-Chef Herbert Kickl. "Meine kritische Haltung zu Herbert Kickl hat sich zuletzt erneut bestätigt. Kickl will offenbar keine stabile und handlungsfähige Regierung – er setzt auf totale Kontrolle und Macht. Wir setzen auf Verantwortung. Herbert Kickl muss sich endlich klar werden, was er möchte – sonst scheitert er", so der ÖVP-Landeschef.

Schon am Vormittag attackierte ÖVP-Verhandler und WKO-Chef Harald Mahrer die FPÖ scharf. "Es muss das Wohl der Österreicherinnen und Österreicher im Vordergrund stehen und nicht die persönlichen Wünsche des Herrn FPÖ-Obmann", so Mahrer.