SPÖ-Austrittswelle wegen Doskozil – kommt jetzt neue Links-Partei?

Warum die Chancen auf eine neue Linkspartei jetzt massiv steigen.

Wien. Der Wahlsieg von Kay Michael Dankl und seiner KPÖ+ haben bereits in Salzburg gezeigt, dass das Potenzial für eine Linkspartei groß ist. Das gestrige Resultat der SPÖ-Mitgliederbefragung – Doskozil ist knapp vorne – hat die Chancen sowohl für eine KPÖ+ als auch für die Bierpartei von Dominik Wlazny (Marco Pogo) bei Nationalratswahlen wohl noch einmal gesteigert.

Mehrere Umfragen sehen ihren Einzug in das Parlament als durchaus realistisch an. Sollte Hans Peter Doskozil beim SPÖ-Parteitag in Linz zum SPÖ-Vorsitzenden gewählt werden, würde das wohl einen Turbo für eine neue Linkspartei bedeuten, sind sich Meinungsforscher einig.

Vor allem im urbanen Raum könnten viele bisherige Wähler sich von einer Doskozil-SPÖ ab- und einer Linkspartei zuwenden. Erste neue SP-Mitglieder drohten gestern bereits mit Austritt.