Wien. Mit drei Tagen Verspätung ist Andreas Babler am Dienstag zum 13. Vorsitzenden der SPÖ gekürt worden. Die Wahlkommission führte notariell begleitet eine Neuauszählung der Stimmen vom Linzer Parteitag durch und kam zum Ergebnis, dass sich der Traiskirchener Bürgermeister dort durchgesetzt hat. Bei der Veranstaltung war noch Hans Peter Doskozil zum Sieger erklärt worden.

Bereits am Montag hatte die Leiterin der Wahlkommission Michaela Grubesa konzedieren müssen, dass die Stimmen falsch zugeordnet worden seien, konkret für Babler die Stimmen Doskozils und vice versa ausgewertet wurden. Der Bürgermeister beauftragte daraufhin eine Neuauszählung, die allerdings nicht unter Grubesas Ägide durchgeführt wurde. Sie übernahm noch am Vormittag die Verantwortung für das Parteitagsdebakel und zog sich zurück.

Parteitag wird vorverlegt

Babler gab sich Dienstagnachmittag eher ungerührt davon, dass ihm der Triumph vor den gut 600 Delegierten durch das Zahlen-Chaos verwehrt wurde. Vielleicht tröstet er sich damit, dass er den ordentlichen Parteitag vom Frühling 2024 in den kommenden Herbst vorverlegen lässt. Bei dieser Veranstaltung will er die Statuten auch derart ändern lassen, dass künftig die Mitglieder den Parteivorsitzenden wählen und Koalitionsabkommen ebenso der Basis vorgelegt werden müssen.

Für den neuen Vorsitzenden liegt die Partei derzeit "ziemlich am Boden". Er will der SPÖ Stolz und Würde zurückgeben und sie zu einer Bewegung machen, die sich vor nichts und niemandem fürchte. Das Comeback der Sozialdemokratie starte hier und heute.

SPÖ-Chef Babler in der Löwelstraße eingetroffen

Der neue SPÖ-Chef Andreas Babler ist heute um 9 Uhr in der SPÖ-Zentrale in der Wiener Löwelstraße zum Antrittsbesuch eingetroffen. "Der Vorteil ist, dass ich da schon mal gearbeitet habe als SJ-Sekretär. Das ist schon sehr lange her, aber ich kenne das Haus schon ganz gut", sagt ein gut gelaunter Babler im kurzen Gespräch mit Journalisten beim Eintreffen in der Parteizentrale.

Auf was er sich jetzt freue? Babler antwortet: "Auf die persönliche Begegnung mit unseren Kolleginnen und Kollegen." Die Stimmung sei sehr gut. Er habe Rückmeldungen von Abgeordneten, die in Oberösterreich in Bezirksversammlungen waren, oder auch in Wien und in anderen Bundesländern – "alle sind eigentliche in einer sehr guten Stimmung und die nehmen wir mit", berichtet der neue SPÖ-Chef.